Компании Realme и Kodak выпустит спецверсию флагмана Realme GT 5G

Realme официально пока не объявила о сотрудничестве с Kodak, но ряд достоверных информаторов уже сообщили, что китайский производитель совместно с Kodak готовит флагманский смартфон.

Сейчас Realme готовит к производству новый смартфон Realme GT Master Edition, в продаже он появится во втором полугодии 2021 года.

Будущая новинка станет первым аппаратом производителя, который разработан совместно с Kodak.

Подробностей про сам аппарат пока очень мало. Например, сообщается что в устройстве установят 108 Мп основной сенсор и 13 Мп датчик с телеобъективом.

Стоит отметить, что Kodak в 2012 году обанкротился и сейчас занимается разработкой программного и аппаратного решений для печати.