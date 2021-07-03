Главная » Новости

Компании Realme и Kodak выпустит спецверсию флагмана Realme GT 5G

Новости
На чтение 1 мин Просмотров 208 Опубликовано

Realme официально пока не объявила о сотрудничестве с Kodak, но ряд достоверных информаторов уже сообщили, что китайский производитель совместно с Kodak готовит флагманский смартфон.

Сейчас Realme готовит к производству новый смартфон Realme GT Master Edition, в продаже он появится во втором полугодии 2021 года.

Будущая новинка станет первым аппаратом производителя, который разработан совместно с Kodak.

Подробностей про сам аппарат пока очень мало. Например, сообщается что в устройстве установят 108 Мп основной сенсор и 13 Мп датчик с телеобъективом.

Стоит отметить, что Kodak в 2012 году обанкротился и сейчас занимается разработкой программного и аппаратного решений для печати.

@ASTERA: Новости IT и финансов
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 @ASTERA: Новости IT и финансов