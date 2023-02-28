Компании Qualcomm и Thales представили первую в мире электронную карту iSIM

Qualcomm и Thales показали свою новую разработку – iSIM, а этот электронный вариант SIM-карты в смартфоне со временем заменит eSIM.

Если eSIM является отдельным чипом в смартфоне, то iSIM встроена в процессор, причем она уже есть в Snapdragon 8 Gen 2.

Такое решение позволяет сэкономить пространство внутри смартфона. По мнению аналитиков Kaleido Intelligence ,формат iSIM уже в 2027 году будет занимать 19% рынка всех поставок eSIM.

Стоит отметить, что iSIM была представлена еще в 2018 году, тогда ее разработчиком выступила Arm, в тот момент модуль в процессоре занимал всего 1 мм2, предположительно сейчас показатель значительно меньше.