Компании OnePlus и Oppo может уйти с европейского рынка смартфонов

Крупнейший в Китае производитель смартфонов проиграл несколько исков в Европе компании Nokia, из-за этого смартфоны брендов Oppo и OnePlus могут прекратить продавать в Европе.

В 2021 году Nokia подала против Oppo ряд исков за нарушение патентов, суд оказался на стороне Nokia. Два иска были проиграны в Германии, еще рассматриваются подобные иски в Великобритании, Германии, Нидерландах и Франции, возможно и в других странах, так как полный список стран не раскрывают.

Oppo пока не комментирует данный процесс, но возможно китайский производитель все уладит с Nokia.