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Компании OnePlus и Oppo может уйти с европейского рынка смартфонов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 56 Опубликовано

Крупнейший в Китае производитель смартфонов проиграл несколько исков в Европе компании Nokia, из-за этого смартфоны брендов Oppo и OnePlus могут прекратить продавать в Европе.
В 2021 году Nokia подала против Oppo ряд исков за нарушение патентов, суд оказался на стороне Nokia. Два иска были проиграны в Германии, еще рассматриваются подобные иски в Великобритании, Германии, Нидерландах и Франции, возможно и в других странах, так как полный список стран не раскрывают.

Oppo пока не комментирует данный процесс, но возможно китайский производитель все уладит с Nokia.

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