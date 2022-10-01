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Компании Netflix и Microsoft отключили ускоряющие загрузку контента серверы

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Google в России замедлила скорость своих сервисов еще несколько месяцев назад.

Американская компания отключила свои CDN-сервера несколько месяцев назад, а это сильно повлияло на скорость работы сервисов Google. Теперь на аналогичный шаг решилась компания Microsoft, а также Netflix.

Они отключили CDN-сервера в московской точке, что существенно замедлило работу сервисов компании. Без работы CDN-серверов скорость работы некоторых сайтов очень сильно падает в сравнении с прежней работой.

Серверы были отключены в связи с санкциями, введенными против России.

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