Компании Netflix и Microsoft отключили ускоряющие загрузку контента серверы

Google в России замедлила скорость своих сервисов еще несколько месяцев назад.

Американская компания отключила свои CDN-сервера несколько месяцев назад, а это сильно повлияло на скорость работы сервисов Google. Теперь на аналогичный шаг решилась компания Microsoft, а также Netflix.

Они отключили CDN-сервера в московской точке, что существенно замедлило работу сервисов компании. Без работы CDN-серверов скорость работы некоторых сайтов очень сильно падает в сравнении с прежней работой.

Серверы были отключены в связи с санкциями, введенными против России.