Компании МТС и «Яндекс» договорились о звонках через «умные» станции

МТС и «Яндекс» запустили новую функцию, позволяющую делать звонки с «Яндекс Станции». Теперь абоненты МТС могут звонить и принимать вызовы с «умных» колонок на номера любых операторов, используя свой тариф.

При этом вызовы будут поступать одновременно на телефон и колонку. Звонки с «Яндекс Станции» выглядят как обычные телефонные вызовы, и собеседник увидит номер звонящего. Чтобы сделать звонок или ответить на него, нужно просто попросить виртуального ассистента «Алису».

Для настройки функции требуется интернет, но после этого телефон можно не подключать. Подключить функцию можно бесплатно через приложение «Дом с Алисой» на всех устройствах «Яндекса», кроме некоторых моделей. Пользователи смогут выбрать до десяти контактов для быстрого доступа, что поможет избежать нежелательных звонков.

Эта функция доступна во всех регионах России, кроме нескольких областей. Представители компаний не раскрывают технические детали работы функции или условия сотрудничества, но отметили, что функция сейчас в бета-тестировании и не будет стоить денег пользователям.

Источник: РБК.