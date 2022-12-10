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Компании IKEA и Sonos представили аудиоколонку в виде торшера

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Это не первые умные устройства от компании Ikea, в этот раз они создали коллаборацию с Sonos для разработки торшера с умной-колонкой.
Торшер получил название Symfonisk. В нем ниже систем освещения расположена колонка, которую можно использовать отдельно или в качестве тыловой колонки для домашнего кинотеатра.

На Symfonisk есть кнопки управления, также есть возможность подключения к системе подключения умного дома от IKEA и воспроизведения музыки через AirPlay 2.

Symfonisk станет доступен для покупки в начале следующего года по цене 260 долларов.

Компании IKEA и Sonos представили аудиоколонку в виде торшера Компании IKEA и Sonos представили аудиоколонку в виде торшера

IKEA
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