Компании IKEA и Sonos представили аудиоколонку в виде торшера

Это не первые умные устройства от компании Ikea, в этот раз они создали коллаборацию с Sonos для разработки торшера с умной-колонкой.

Торшер получил название Symfonisk. В нем ниже систем освещения расположена колонка, которую можно использовать отдельно или в качестве тыловой колонки для домашнего кинотеатра.

На Symfonisk есть кнопки управления, также есть возможность подключения к системе подключения умного дома от IKEA и воспроизведения музыки через AirPlay 2.

Symfonisk станет доступен для покупки в начале следующего года по цене 260 долларов.