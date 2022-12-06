Компании Apple и Nvidia станут первыми клиентами завода TSMC в Аризоне

TSMC скоро начнет производить процессоры в США. В этой стране строится самый современный завод рассчитанный на 3-нм чипы.

Изначально мощность предприятия, расположенного в Финиксе, штат Аризона, США, строилось под мощность 20 000 полупроводниковых пластин в месяц, но уже в процессе строительство было принято решение увеличить мощность в два раза и перейти на 3-нм чипы.

По данным издания Nikkei Asia, первыми клиентами предприятия станут Apple и Nvidia.

6 декабря на американском заводе TSMC пройдет торжественная установка первого оборудования. На этом мероприятии будет присутствовать президент США и топ-менеджеры Apple, Nvidia, AMD, ARM, Synopsys и другие представители самых крупных IT-компаний мира.