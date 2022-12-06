Главная » Новости

Компании Apple и Nvidia станут первыми клиентами завода TSMC в Аризоне

Автор На чтение 1 мин Просмотров 24 Опубликовано

TSMC скоро начнет производить процессоры в США. В этой стране строится самый современный завод рассчитанный на 3-нм чипы.

Изначально мощность предприятия, расположенного в Финиксе, штат Аризона, США, строилось под мощность 20 000 полупроводниковых пластин в месяц, но уже в процессе строительство было принято решение увеличить мощность в два раза и перейти на 3-нм чипы.

По данным издания Nikkei Asia, первыми клиентами предприятия станут Apple и Nvidia.

6 декабря на американском заводе TSMC пройдет торжественная установка первого оборудования. На этом мероприятии будет присутствовать президент США и топ-менеджеры Apple, Nvidia, AMD, ARM, Synopsys и другие представители самых крупных IT-компаний мира.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.