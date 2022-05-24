Компании Apacer и Zadak представили первый в мире твердотельный накопитель M.2 PCIe Gen 5

Apacer представила накопитель с интерфейсом PCIe 5.0, который получил скорость чтения 13 000 МБ/с и записи 12 000 МБ/с.

Стоит напомнить, еще полтора года назад Sony гордилась, что для ее консоли PlayStation 5 специально разработан очень быстрый накопитель, его скорость составляет 7000 МБ/с.

Но за это время разработчики смогли создать более быстрый SSD.

Накопитель AS2280F5 от Apacer получил еще больше скорость записи и чтения — 12 000 и 13 000 МБ/с соответственно.

Также представлена модель Zadak TWSG5, которая отличается специальной системой охлаждения с графеном и алюминием.

О сроках выхода накопителей на рынок пока ничего не сообщается.