Главная » Новости

Компании Apacer и Zadak представили первый в мире твердотельный накопитель M.2 PCIe Gen 5

На чтение 1 мин Просмотров 48 Опубликовано

Apacer представила накопитель с интерфейсом PCIe 5.0, который получил скорость чтения 13 000 МБ/с и записи 12 000 МБ/с.
Стоит напомнить, еще полтора года назад Sony гордилась, что для ее консоли PlayStation 5 специально разработан очень быстрый накопитель, его скорость составляет 7000 МБ/с.

Но за это время разработчики смогли создать более быстрый SSD.

Накопитель AS2280F5 от Apacer получил еще больше скорость записи и чтения — 12 000 и 13 000 МБ/с соответственно.

Также представлена модель Zadak TWSG5, которая отличается специальной системой охлаждения с графеном и алюминием.

О сроках выхода накопителей на рынок пока ничего не сообщается.

Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.