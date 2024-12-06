Компактный смартфон OnePlus может получить название Ace 5 Mini и Snapdragon 8 Elite

OnePlus разрабатывает компактный смартфон, о котором постоянно появляются подробности. Недавно инсайдер Digital Chat Station поделился новой информацией на Weibo, раскрывая характеристики устройства.

Ожидается, что новый смартфон OnePlus будет оснащён 6,3-дюймовым плоским дисплеем с разрешением 1,5K, изготовленным по индивидуальному заказу.

Дизайн камеры будет минималистичным с горизонтальным расположением, напоминающим серию Pixel. Основная камера, вероятно, получит 50-мегапиксельный сенсор IMX906, но перископического объектива не будет.

Планируется, что смартфон будет работать на процессоре Snapdragon 8 Elite. В инженерном прототипе уже тестируется короткофокусный датчик отпечатков пальцев, и рассматривается возможность использования технологии одноточечного ультразвукового распознавания отпечатков.

Также отмечается, что использование короткофокусного датчика на компактном устройстве может быть более удобным, чем на моделях с большим экраном. Есть надежда, что этот смартфон сможет конкурировать с аналогичными устройствами от Xiaomi, хотя это пока не подтверждено.

Ожидается, что компактный телефон OnePlus может дебютировать во втором квартале 2025 года в Китае. Устройство будет относиться к серии Ace, и его возможное название — OnePlus Ace 5 Mini.