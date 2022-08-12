Компактный смартфон iPhone 13 mini подешевел на рынке РФ на 20%

Серия iPhone 13 появилась в прошлом году, а в сентябре 2022 года уже выйдет iPhone 14, а продавцы постепенно готовятся к получению новых моделей. По этой причине на рынке начинают дешеветь смартфоны серии iPhone 13.

В России рекордно подешевел iPhone 13 mini. Конечно это компактный смартфон не пользовался высоким спросом на мировом рынке, но есть категория покупателей, которым нравится такой аппарат.

Стоит отметить, что в серии iPhone 14 не будет такой маленькой модели.

На старте продаж iPhone 13 mini продавался за 69 990 рублей, сейчас поданным портала hi-tech.mail.ru его можно купить у некоторых продавцов за 55 000 рублей, что более чем на 20% меньше от стартовой цены.

Напомним, в iPhone 13 mini установлен процессор Apple A15 Bionic, 4 ГБ оперативной памяти и 5,4-дюймовый дисплей.