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Компактный смартфон iPhone 12 mini резко подешевел в России на 35%

Автор На чтение 1 мин Просмотров 18 Опубликовано

iPhone 12 mini все еще остается актуальным смартфоном, цена на который с момента старта продаж серьезно снизилась.

Как заметили специалисты hi-tech.mail.ru, компактный смартфон iPhone 12 mini резко подешевел в России на 35%.

Если на старте продаж его предлагали по цене 70 тыс. рублей, то теперь можно найти предложения за 45 тыс. рублей.

В этом смартфоне установлен процессор Apple A14 Bionic, 64 Гб памяти и операционная система iOS 14.

Компактная модель имеет диагональ экрана 5,4 дюйма и двойную основную камеру.

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