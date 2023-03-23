iPhone 12 mini все еще остается актуальным смартфоном, цена на который с момента старта продаж серьезно снизилась.

Как заметили специалисты hi-tech.mail.ru, компактный смартфон iPhone 12 mini резко подешевел в России на 35%.

Если на старте продаж его предлагали по цене 70 тыс. рублей, то теперь можно найти предложения за 45 тыс. рублей.

В этом смартфоне установлен процессор Apple A14 Bionic, 64 Гб памяти и операционная система iOS 14.

Компактная модель имеет диагональ экрана 5,4 дюйма и двойную основную камеру.