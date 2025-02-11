Компактный Oppo Find X8 Mini получит новые функции

Oppo планирует выпустить компактную версию своего флагманского смартфона Find X8 Mini, которая сохранит многие лучшие функции, несмотря на меньший экран.

Устройство, вероятно, будет оснащено дополнительной физической кнопкой, аналогичной ползунку оповещений X8, но с обновленным оборудованием.

Find X8 Mini будет иметь экран диагональю около 6,3 дюйма и то же разрешение 1.5K (2640×1216) с технологией LTPO. Ожидается, что основная камера останется прежней — 50 МП с перископическим зумом, как и у X8.

Смартфон также должен сохранять оптический сканер отпечатков пальцев и поддержку быстрой беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. Mini станет одним из первых устройств с новой функцией ползунка оповещений, напоминающей кнопку действий на iPhone 16 Pro Max.

Вероятно, Find X8 Mini может быть оснащен новым процессором Dimensity 9400+, хотя некоторые слухи указывают на возможность использования процессора 9400, как у X8 и X8 Pro.