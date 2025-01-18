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Компактный OPPO Find X8 Mini получит MediaTek Dimensity 9400 и металлическую рамку

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Появились новые детали о компактном флагмане OPPO Find X8 Mini.

Инсайдер Digital Chat Station поделился свежими подробностями о будущем смартфоне OPPO Find X8 Mini. По его информации, устройство будет иметь 6,3-дюймовый плоский экран с разрешением 1,5K и частотой обновления до 120 Гц, а также встроенный сканер отпечатков пальцев.

Смартфон будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 9400 и иметь тыльную камеру с основным 50-мегапиксельным сенсором и перископическим модулем с тем же разрешением.

Корпус будет с металлической рамкой и поддержкой беспроводной зарядки. Дата анонса OPPO Find X8 Mini пока не известна.

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