Компактный неттоп ASRock Mars 5000U получил корпус объёмом всего 0,7 литра

Компьютер позволяет грамотно организовать рабочее место в условиях недостаточного пространства.

ASRock представила очень компактный неттоп на базе процессора Ryzen пятой серии.

Модель ASRock Mars 5000U является обновленной, которая на рынке заменит прошлогодний ASRock Mars 4000U.

Пока не сообщается, какие именно процессоры устанавливаются в новую версию. Указано, что это серия Ryzen 5000U.

По габаритам неттоп ASRock Mars остался без изменений, и его размеры составляют 194 х 150 х 26 мм, а общий объём 0,7 литра.

В компьютере для подключения периферийных устройств используется четыре USB версии 3.2, два 2.0, есть порт USB-C, а для подключения монитора предоставлены HDMI и VGA.

О ценах и сроках выхода ASRock Mars 5000U пока ничего не сообщается.