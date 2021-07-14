Компьютер предлагается только на индийском рынке, и его продает исключительно ритейлер PrimeABGB.

В основе компактного настольного компьютера лежит платформа AMD 4700S Desktop Kit, которая создана на базе отбракованных процессоров для PlayStation 5.

В процессоре AMD 4700S Desktop Kit отключен графический блок, поэтому систему придется дополнять видеокартой.

В Индии новинка получила компактный корпус SilverStone Sugo 13 Mesh, блок питания на 450 Вт, SSD на 120 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти.

Используется видеокарта GeForce GT 710. За эту сборку ритейлер просит 600 долларов.

Напомним, AMD планирует на базе 4700S Desktop Kit разработать более 80 модификаций настольных систем.