Главная » Новости

Компактный компьютер на отбракованном чипе PlayStation 5 появился в продаже в Индии за $600

Новости
На чтение 1 мин Просмотров 121 Опубликовано

Компьютер предлагается только на индийском рынке, и его продает исключительно ритейлер PrimeABGB.
В основе компактного настольного компьютера лежит платформа AMD 4700S Desktop Kit, которая создана на базе отбракованных процессоров для PlayStation 5.

В процессоре AMD 4700S Desktop Kit отключен графический блок, поэтому систему придется дополнять видеокартой.

В Индии новинка получила компактный корпус SilverStone Sugo 13 Mesh, блок питания на 450 Вт, SSD на 120 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти.

Используется видеокарта GeForce GT 710. За эту сборку ритейлер просит 600 долларов.

Напомним, AMD планирует на базе 4700S Desktop Kit разработать более 80 модификаций настольных систем.

AMD 4700S Desktop Kit
@ASTERA: Новости IT и финансов
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 @ASTERA: Новости IT и финансов