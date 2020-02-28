Российские специалисты зафиксировали новую стоимость компактного смартфона iPhone 8.

Как сообщают эксперты hi-tech.mail.ru, компактный iPhone 8 в России подешевел уже в два раза и предлагается на рынке по цене около 33 тыс. рублей.

Такой ценник модель получила спустя почти три года. В 2017 году модель вышла на рынок за 69 тыс. рублей.

Теперь iPhone 8 является еще более выгодным предложением, так как в целом у него еще хорошие характеристики, что собственно и делает аппарат до сих пор актуальным.

В модели имеется процессор Apple A11 и отличная камера.