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«Коммерсантъ»: в России намерены создать новую мобильную операционную систему

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Отечественную мобильную ОС намерены создать на базе Android.
По данным «Коммерсантъ», крупнейшие IT-компании России рассматривают возможность создания собственной операционной системы для мобильных устройств.

Также параллельно могут разработать платформу для замены Google Mobile Services (GMS).

На разработку новой ОС может уйти два года, а для ее создания хотят привлечь консорциум разработчиков.

Как рассказал представитель Минцифры РФ:

«В настоящий момент формально консорциума нет, но крупные игроки уже сейчас готовы объединится и разработать платформу. Она нужна всем, кто хочет, чтобы их приложения обладали адекватным функционалом».

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