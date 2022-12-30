«Коммерсантъ»: в России намерены создать новую мобильную операционную систему

Отечественную мобильную ОС намерены создать на базе Android.
По данным «Коммерсантъ», крупнейшие IT-компании России рассматривают возможность создания собственной операционной системы для мобильных устройств.
Также параллельно могут разработать платформу для замены Google Mobile Services (GMS).
На разработку новой ОС может уйти два года, а для ее создания хотят привлечь консорциум разработчиков.
Как рассказал представитель Минцифры РФ:
«В настоящий момент формально консорциума нет, но крупные игроки уже сейчас готовы объединится и разработать платформу. Она нужна всем, кто хочет, чтобы их приложения обладали адекватным функционалом».