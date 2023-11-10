«Коммерсантъ»: сервис «Авито» начал оценивать продавцов по системе светофора

В сервисе «Авито» введена система цветовой маркировки продавцов, которая влияет на их приоритетность в поисковой выдаче. Продавцы разделены на три категории: «зеленые», «желтые» и «красные».

«Зеленые» продавцы считаются лучшими и получают преимущества в виде более высокой видимости своих объявлений. «Желтые» продавцы имеют небольшие нарушения и им предлагается исправиться, чтобы получить преимущества, а «красные» продавцы нарушают правила и ограничиваются в своих возможностях на платформе.

Цветовая система применяется для всех категорий товаров на площадке, и рейтинг влияет преимущественно на профессиональных продавцов и пользователей с большим количеством объявлений. Цель введения этой системы — отделить надежных продавцов от сомнительных.

Однако, такая система имеет некоторые слабые места, связанные с возможностью манипуляции рейтингом. Продавцы могут попытаться влиять на алгоритмы, чтобы повысить свою видимость и увеличить продажи. Также отмечается, что продавцы, предлагающие контрафактные или некачественные товары, будут иметь низкий объем продаж и, следовательно, пониженный рейтинг. Это может привести к тому, что такие продавцы покинут площадку, осознавая, что им будет трудно зарабатывать при таких условиях.

Кроме того, с 2021 года на «Авито» действует система «Проверенный партнер», предоставляющая отметку «Проверенный партнер» продавцам, соответствующим определенным требованиям. Исследования показывают, что наличие этой отметки увеличивает привлекательность объявлений в три раза, и примерно 60% пользователей предпочитают обращаться к таким продавцам.

Для получения статуса «Проверенный партнер» продавец должен предоставить ИНН и зарегистрироваться как компания на платформе «Авито», иметь не менее 10 отзывов и рейтинг выше четырех звезд. Это позволяет пользователям узнать, что продавец проверен и соответствует определенным критериям безопасности и надежности.

Источник: «Коммерсантъ».