«Коммерсантъ»: разработчики Linux исключили 11 сотрудников из России

Разработчики ядра операционной системы Linux исключили 11 человек, связанных с Россией, из списка мейнтейнеров, отвечающих за развитие проекта.

Среди исключённых оказались сотрудники SberDevices и разработчики ОС «Аврора», пишет «Коммерсантъ». Эти изменения касаются ключевых специалистов, которые оценивают изменения в подсистемах ядра.

Основатель Linux Линус Торвальдс подтвердил, что отстранение связано с антироссийскими санкциями, отметив, что не поддерживает российскую агрессию.

Недавно также стало известно, что Linux стал более популярным: его доля на мировом рынке операционных систем достигла почти 4,5%.