«Коммерсантъ»: предустановленное российское ПО может передавать данные за рубеж

С 1 апреля в России вступил в силу закон об обязательной установке утвержденных правительством мобильных приложений на новые смартфоны.

Вчера сообщалось, что некоторые производители начали устанавливать программы, которые невозможно удалить со смартфона.

Как удалось выяснить АНО «Информационная культура», на которое ссылается «Коммерсантъ», отечественные приложения, устанавливаемые на смартфоны, передают информацию на зарубежные серверы.

По словам специалистов, эти данные передаются обезличенными, но при желании мошенники могут узнать кому они принадлежат.

Передачу данных ведут все приложения за исключением платежной системы «Мир».

В остальных программах есть аналитические механизмы Google AdMob, Facebook Ads и других компаний, которые работают только через зарубежные серверы.