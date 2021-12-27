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«Коммерсантъ»: Минцифры предложило HP, Acer и Lenovo предустанавливать российские ОС на ПК

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Речь идет о ноутбуках, которые продаются без предустановленной операционной системы.

Журналисты «Коммерсанта», выяснили, что компаниям HP, Acer и Lenovo поступило предложение от Минцифры, в котором говорится о предустановке российского программного обеспечения на компьютеры и ноутбуки компаний, представленных на рынке РФ.

Уточняется, что речь идет о тех компьютерах, которые поставляются без ОС.

Для начала в ведомстве хотят чтобы уже в 2022 году отечественная ОС была установлена на 100 тыс. ед. техники, а затем планируется достичь показателя в 1 млн в год.

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