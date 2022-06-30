Комиссар FCC потребовал от компаний Apple и Google удалить приложение TikTok

Глава Федеральной комиссии по связи (FCC) США Брендан Карр просит Apple и Google, чтобы они удалили из своих магазинов приложений приложение социальной сети TikTok.

По словам Брендана Карра, приложение популярной в мире социальной сети собирает конфиденциальные данные и перенаправляет их в Пекин.

Представитель комиссии ссылается на некое исследование, в котором указано, что разработчики TikTok имеют доступ к черновикам сообщений, истории поиска и просмотра, комбинациям нажатия клавиш, биометрическим идентификаторам, тексту, изображению и видео.

В прошлом году активная аудитория TikTok достигла 1 млрд человек, а сама соцсеть была запущена в 2017 году китайской компанией ByteDance.