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Комиссар FCC потребовал от компаний Apple и Google удалить приложение TikTok

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Глава Федеральной комиссии по связи (FCC) США Брендан Карр просит Apple и Google, чтобы они удалили из своих магазинов приложений приложение социальной сети TikTok.
По словам Брендана Карра, приложение популярной в мире социальной сети собирает конфиденциальные данные и перенаправляет их в Пекин.

Представитель комиссии ссылается на некое исследование, в котором указано, что разработчики TikTok имеют доступ к черновикам сообщений, истории поиска и просмотра, комбинациям нажатия клавиш, биометрическим идентификаторам, тексту, изображению и видео.

В прошлом году активная аудитория TikTok достигла 1 млрд человек, а сама соцсеть была запущена в 2017 году китайской компанией ByteDance.

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