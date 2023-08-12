Главная » Новости

Команду разработчиков модов для игр Rockstar Games взяли на работу в компании

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Создатели пользовательских модификаций для игр от Rockstar Games интегрировались в структуру компании.

Rockstar Games сообщили, что долгое время следили за деятельностью энтузиастов-разработчиков. Сообщество поклонников отмечает, что это решение может быть обусловлено намерением разработчиков более активно заняться созданием ролевых серверов в предстоящем проекте – GTA 6.

Команду разработчиков модов для игр Rockstar Games взяли на работу в компании

«Сегодня мы с гордостью объявляем, что команда Cfx.re, ответственная за FiveM и RedM – крупнейшие сообщества ролевых игр, связанных с мирами Rockstar, – теперь является частью Rockstar Games.

В течение последних нескольких лет мы с большим интересом наблюдали, как фанаты игр Rockstar расширяют возможности Grand Theft Auto V и Red Dead Redemption 2, включая создание специальных серверов с уклоном на ролевой подход.

Для поддержки этих инициатив, недавно мы пересмотрели нашу политику в отношении пользовательских модификаций: она теперь официально распространяется и на ролевые «моды».

Объединив усилия с командой Cfx.re, мы собираемся помочь им обеспечить новые возможности для их замечательного сообщества и повысить качество услуг, которые они предоставляют своим разработчикам и игрокам.

В ближайшие недели и месяцы мы будем делиться дополнительными деталями», – гласит официальное заявление, опубликованное на веб-сайте Rockstar Games.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.