Команду разработчиков модов для игр Rockstar Games взяли на работу в компании

Создатели пользовательских модификаций для игр от Rockstar Games интегрировались в структуру компании.
Rockstar Games сообщили, что долгое время следили за деятельностью энтузиастов-разработчиков. Сообщество поклонников отмечает, что это решение может быть обусловлено намерением разработчиков более активно заняться созданием ролевых серверов в предстоящем проекте – GTA 6.
«Сегодня мы с гордостью объявляем, что команда Cfx.re, ответственная за FiveM и RedM – крупнейшие сообщества ролевых игр, связанных с мирами Rockstar, – теперь является частью Rockstar Games.
В течение последних нескольких лет мы с большим интересом наблюдали, как фанаты игр Rockstar расширяют возможности Grand Theft Auto V и Red Dead Redemption 2, включая создание специальных серверов с уклоном на ролевой подход.
Для поддержки этих инициатив, недавно мы пересмотрели нашу политику в отношении пользовательских модификаций: она теперь официально распространяется и на ролевые «моды».
Объединив усилия с командой Cfx.re, мы собираемся помочь им обеспечить новые возможности для их замечательного сообщества и повысить качество услуг, которые они предоставляют своим разработчикам и игрокам.
В ближайшие недели и месяцы мы будем делиться дополнительными деталями», – гласит официальное заявление, опубликованное на веб-сайте Rockstar Games.