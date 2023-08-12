Команду разработчиков модов для игр Rockstar Games взяли на работу в компании

Создатели пользовательских модификаций для игр от Rockstar Games интегрировались в структуру компании.

Rockstar Games сообщили, что долгое время следили за деятельностью энтузиастов-разработчиков. Сообщество поклонников отмечает, что это решение может быть обусловлено намерением разработчиков более активно заняться созданием ролевых серверов в предстоящем проекте – GTA 6.

«Сегодня мы с гордостью объявляем, что команда Cfx.re, ответственная за FiveM и RedM – крупнейшие сообщества ролевых игр, связанных с мирами Rockstar, – теперь является частью Rockstar Games.

В течение последних нескольких лет мы с большим интересом наблюдали, как фанаты игр Rockstar расширяют возможности Grand Theft Auto V и Red Dead Redemption 2, включая создание специальных серверов с уклоном на ролевой подход.

Для поддержки этих инициатив, недавно мы пересмотрели нашу политику в отношении пользовательских модификаций: она теперь официально распространяется и на ролевые «моды».

Объединив усилия с командой Cfx.re, мы собираемся помочь им обеспечить новые возможности для их замечательного сообщества и повысить качество услуг, которые они предоставляют своим разработчикам и игрокам.

В ближайшие недели и месяцы мы будем делиться дополнительными деталями», – гласит официальное заявление, опубликованное на веб-сайте Rockstar Games.