Команда Surface разработает новую консоль Xbox

Несмотря на миллионные тиражи Xbox, продажи консоли от компании Microsoft очень сильно отстают от PlayStation 5.

Это заставило Microsoft пересмотреть планы разработки следующей консоли.

Теперь проект будет курировать подразделение Surface, известное своими портативными устройствами. Возможно, это связано с желанием Microsoft выпустить портативную Xbox.

Инсайдер предполагает, что смена команды может задержать выход новой консоли.

Однако Surface обладает опытом создания качественных гаджетов, но пока точно неизвестно какую именно консоль будет разрабатывать новая команда.

Ходят слухи и о том, что портативная Xbox будет менее мощной, чем домашняя. Но некоторые источники утверждают обратное.