Команда по Dota 2 объявила о сотрудничестве с футбольным клубом

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» объявил о начале сотрудничества с командой Quest по киберспортивной дисциплине Dota 2.

Команда по Dota 2, чей постоянный буткемп находится в турецком Стамбуле, стала официальным партнером «Пари Сен-Жермен», имеющего свое киберспортивное подразделение, и, начиная с турнира The International 2023, стартующего на днях в Сиэтле, будет называться PSG.Quest.

На данный момент в состав коллектива входит интернациональная «пятерка» игроков. Это Айбек «TA2000» Токаев (Казахстан), Тони «No!ob» Ассаф и Омар «Omar» Мухраби (оба – Ливан), Тобиас «Tobi» Бучнер (Австрия), а также Олег «Kaori» Медведок (Украина). Тренирует команду россиянин Никита «Daxak» Кузьмин.

Эксперты беттинг-сферы не относят PSG.Quest к числу главных фаворитов The International 2023, но при этом считают крепкими середняками, способными удивить. В частности, такого мнения придерживаются аналитики известного букмекера Фонбет, в линии которого всегда есть актуальные котировки на киберспорт. И те фанаты команды PSG.Quest, которые планируют использовать свои промокоды Фонбет (https://betonmobile.ru/fonbet-promocode) для пари на победу коллектива в Сиэтле, наверняка заметили, что вероятность такого успеха сейчас оценивается в 7% шансов.

Любопытно, что ранее клуб «Пари Сен-Жермен» сотрудничал более четырех лет с другим киберспортивным коллективом, выступающим в дисциплине Dota 2, Речь о китайской команде LGD Gaming, которая также будет представлена на The International 2023. Шансы игроков из Поднебесной, согласно коэффициентам в удобном мобильном приложении Фонбет (https://betonmobile.ru/mobilnoe-prilozhenie-fonbet-dlya-android), на то, чтобы стать чемпионами в Сиэтле, оцениваются более высоко, чем у PSG.Quest. Сейчас этот показатель достигает отметки в 9%.

Главными же фаворитами «Инта» остается трио, в которое входят Team Spirit, Gaimin Gladiators и Team Liquid. В их заочном соперничестве в котировках букмекеров до начала турнира немного вперед вырвались «Спириты», которым аналитики отводят более 23% шансов на титул. Но конкуренты отстают совсем немного – у «Гладиаторов» 20% шансов на триумф, а у «Ликвидов» 18.5% вероятности стать чемпионами The International 2023.