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Коллекция старинных ценных бумаг была представлена Председателем ЦентроКредита Андреем Тарасовым

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Сегодня мы расскажем о ставшей за 20 лет одной из крупнейших в России коллекции старинных ценных бумаг Председателя Совета директоров банка ЦентроКредит Андрея Тарасова.

Андрей Игоревич, расскажите с чего началось ваше увлечение?

— Однажды жена подарила мне акцию «Богословского горнозаводского общества» 1913 года, а мы тогда как раз работали с акциями уральских предприятий, с этого и началось в 2000 году мое увлечение скрипофилией. Мне показалось, что собирание русских старинных ценных бумаг не только интересное и увлекательное, но и серьезное и благородное дело. Потому что много артефактов после революции оказалось за границей, и неплохо бы по мере возможности возвращать домой наши культурно-исторические ценности.

По разным данным, в мире насчитывается около 200000 коллекционеров, которые собирают сертификаты, облигаций, старинные акции, векселей, свидетельства, паи, и другие ценные бумаги. Вы общаетесь с единомышленниками во время путешествий или же преимущественно по Интернету?

— Общаемся мы в основном живьем. Довольно много людей проявляет неподдельный интерес к нашей коллекции.

Расскажите, пожалуйста, о наиболее интересных экземплярах Вашей коллекции? Какой экспонат Вы считаете самым старым и дорогим? 

— Интересны практически все бумаги. За каждым сертификатом стоит история, иногда уже многовековая. Например, один из старейших документов из нашей коллекции датируется 1717 годом, это долговое свидетельство на 1000 гульденов под 4% годовых, на имя Осипа Соловьева — поверенного Петра I в Амстердаме. Обеспечением по займу являлась возможность освобождения от экспортно-импортных таможенных платежей. А вот самая «пожилая» именно акция это, безусловно, акция «Компании заготовления корабельных сухарей и печеного хлеба», датируемая 1853-м годом. Кстати, самая старая не обязательно должна быть самой дорогой. Пока самая дорогая в нашей коллекции – акция 1923 года фирмы авиаконструктора И. Сикорского, с подлинной подписью Игоря Ивановича. 

Коллекция старинных ценных бумаг была представлена Председателем ЦентроКредита Андреем Тарасовым

Коллекция старинных ценных бумаг была представлена Председателем ЦентроКредита Андреем Тарасовым Коллекция старинных ценных бумаг была представлена Председателем ЦентроКредита Андреем Тарасовым

Каждый скрипофил коллекционирует ценные бумаги, которые объединены определенной темой. Например, некоторые собирают облигации и акции только железных дорог либо только банков, другие коллекционируют ценные бумаги с чьими-то оригинальными подписями. Какая тема интересна лично для Вас?

— Мне, как Председателю Совета директоров банка ЦентроКредит, интересна, прежде всего, тема финансового сектора: это коммерческие, земельные и местные банки, кредитные общества, ломбарды, биржи и страховые компании.

 Говорят, что скрипофилов очень привлекают облигации, по которым был объявлен «дефолт». Есть ли подобные экземпляры в вашей коллекции?

— Есть несколько, но я не придаю этому особого значения. К тому же не стоит забывать, что, в принципе, после 1917 года «дефолт» был вообще по ВСЕМ российским бумагам. Нам интереснее история предприятия, связанные с ним известные личности и события.

Есть ли у Вас интересные истории, связанные с приобретением тех или иных экспонатов? Расскажите, пожалуйста, некоторые из них.

— Мне, конечно, особо памятны и дороги подарки друзей. Все они знают, что Председатель банка ЦентроКредит Андрей Тарасова – скрипофил. А в целом же, с точки зрения приобретения все довольно стандартно: основное количество бумаг приобретается на антикварных аукционах. А удивительным иногда является стремительный рост цены.

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