Коллекция старинных ценных бумаг была представлена Председателем ЦентроКредита Андреем Тарасовым

Сегодня мы расскажем о ставшей за 20 лет одной из крупнейших в России коллекции старинных ценных бумаг Председателя Совета директоров банка ЦентроКредит Андрея Тарасова.

Андрей Игоревич, расскажите с чего началось ваше увлечение?

— Однажды жена подарила мне акцию «Богословского горнозаводского общества» 1913 года, а мы тогда как раз работали с акциями уральских предприятий, с этого и началось в 2000 году мое увлечение скрипофилией. Мне показалось, что собирание русских старинных ценных бумаг не только интересное и увлекательное, но и серьезное и благородное дело. Потому что много артефактов после революции оказалось за границей, и неплохо бы по мере возможности возвращать домой наши культурно-исторические ценности.

По разным данным, в мире насчитывается около 200000 коллекционеров, которые собирают сертификаты, облигаций, старинные акции, векселей, свидетельства, паи, и другие ценные бумаги. Вы общаетесь с единомышленниками во время путешествий или же преимущественно по Интернету?

— Общаемся мы в основном живьем. Довольно много людей проявляет неподдельный интерес к нашей коллекции.

Расскажите, пожалуйста, о наиболее интересных экземплярах Вашей коллекции? Какой экспонат Вы считаете самым старым и дорогим?

— Интересны практически все бумаги. За каждым сертификатом стоит история, иногда уже многовековая. Например, один из старейших документов из нашей коллекции датируется 1717 годом, это долговое свидетельство на 1000 гульденов под 4% годовых, на имя Осипа Соловьева — поверенного Петра I в Амстердаме. Обеспечением по займу являлась возможность освобождения от экспортно-импортных таможенных платежей. А вот самая «пожилая» именно акция это, безусловно, акция «Компании заготовления корабельных сухарей и печеного хлеба», датируемая 1853-м годом. Кстати, самая старая не обязательно должна быть самой дорогой. Пока самая дорогая в нашей коллекции – акция 1923 года фирмы авиаконструктора И. Сикорского, с подлинной подписью Игоря Ивановича.

Каждый скрипофил коллекционирует ценные бумаги, которые объединены определенной темой. Например, некоторые собирают облигации и акции только железных дорог либо только банков, другие коллекционируют ценные бумаги с чьими-то оригинальными подписями. Какая тема интересна лично для Вас?

— Мне, как Председателю Совета директоров банка ЦентроКредит, интересна, прежде всего, тема финансового сектора: это коммерческие, земельные и местные банки, кредитные общества, ломбарды, биржи и страховые компании.

Говорят, что скрипофилов очень привлекают облигации, по которым был объявлен «дефолт». Есть ли подобные экземпляры в вашей коллекции?

— Есть несколько, но я не придаю этому особого значения. К тому же не стоит забывать, что, в принципе, после 1917 года «дефолт» был вообще по ВСЕМ российским бумагам. Нам интереснее история предприятия, связанные с ним известные личности и события.

Есть ли у Вас интересные истории, связанные с приобретением тех или иных экспонатов? Расскажите, пожалуйста, некоторые из них.

— Мне, конечно, особо памятны и дороги подарки друзей. Все они знают, что Председатель банка ЦентроКредит Андрей Тарасова – скрипофил. А в целом же, с точки зрения приобретения все довольно стандартно: основное количество бумаг приобретается на антикварных аукционах. А удивительным иногда является стремительный рост цены.