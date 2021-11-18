Коллекционное издание Huawei Mate X2 распродано за секунды

Ранее сегодня Huawei представила специальный вариант своего складного смартфона Mate X2. Всего за несколько секунд новый Mate X2 Collector’s Edition был распродан, несмотря на то, что это устройство было ультрасовременным.

Новое специальное издание Mate X2 было оценено в 18 999 юаней (примерно 2976 долларов США). Для тех, кто не знает, этот вариант Mate X2 модернизирует 8 ГБ оперативной памяти оригинала до 12 ГБ, что в сочетании с 512 ГБ встроенной памяти. Под капотом ультрапремиального телефона установлен процессор HiSilicon Kirin 9000 , который поддерживает работу в сети 5G. За исключением незначительных изменений, в остальном устройство практически не отличается от оригинальной версии.

Поскольку Huawei была отрезана от своего основного поставщика микросхем TSMC, чипсеты Kirin 9000 5G основаны на оставшихся запасах собственного набора микросхем. Другими словами, его предложение очень ограничено, что, в свою очередь, повысило бы его ценность как «коллекционного» предмета. А учитывая высокую популярность бренда на внутреннем рынке, неудивительно, что он был распродан за считанные секунды. Интересно, что некоторые пользователи даже обращались к онлайн-каналам, чтобы перепродать эту модель из-за неожиданного спроса. В этих онлайн-списках начали приниматься ставки, при этом самая высокая ставка даже превысила колоссальные 21 000 юаней (примерно 3200 долларов США).

Источник — Astera.