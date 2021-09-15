Количество предзаказов на Apple iPhone 13 серии превысило 1 миллион в Китае

Apple только что выпустила долгожданную серию iPhone 13 . Последнее поколение iPhone уже доступно для предварительного бронирования на различных рынках по всему миру, причем количество бронирований только в Китае уже превышает колоссальную отметку в 1 миллион всего за день.

На данный момент серия iPhone 13, которая включает в себя базовые модели и варианты Pro, в настоящее время представлена ​​на JD.com (популярном китайском интернет-магазине) для бронирования. Ранее сегодня (15 сентября 2021 г.) количество заказов от клиентов уже превысило 500000 единиц для определенных моделей, а всего через пару часов эта цифра увеличилась более чем вдвое и, вероятно, вырастет еще больше, поскольку не было ни дня. прошло с момента публикации объявления на сайте.

Интересно, что, глядя на список, мы заметили, что каждая отдельная модель iPhone 2021 года превысила 1 миллион единиц. Другими словами, общее количество предварительных заказов на серию может превысить 4 миллиона для iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max вместе взятых. Это впечатляющая цифра, но у нас нет возможности подтвердить, насколько она точна на данный момент. Но новый iPhone 13 от гиганта из Купертино уже вызвал большой интерес в Китае. Кроме того, в магазине Apple JD.com также будут представлены новые iPad 2021 года . Сюда также входят 10,2-дюймовые iPad и 8,3-дюймовые модели iPad mini.