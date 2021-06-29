Недавний прогноз показал, что к концу 2025 года количество подключений 5G вырастет и составит примерно пятую часть от общего числа мобильных подключений. Таким образом, количество подключений 5G достигнет почти 2 миллиардов.

Согласно отчету, к концу 2025 года количество подключений с более новой и более высокой пропускной способностью достигнет 1,8 миллиарда. Другими словами, это составит около 21 процента от общего числа подключений с такими регионами, как Азия. Тихоокеанский регион и Северная Америка регистрируют самый высокий уровень усыновления в мире. Хотя почти половина всех подключений 5G будет из Китая, поскольку ожидается, что к 2025 году количество подключений достигнет 828 миллионов.

Отраслевая группа поделилась этой новостью в своем последнем отчете о мобильной экономике, в котором добавлено, что ожидается, что двое из пяти человек будут жить в пределах досягаемости сети 5G в течение нескольких лет. GSMA также заявила, что внедрение технологии составит 53 процента от общего числа подключений в Австралии, Японии, Сингапуре и Южной Корее. С другой стороны, только Китай будет отвечать за половину всех глобальных подключений 5G.

Аналогичным образом, на новое поколение электросвязи будет приходиться 51 процент всех мобильных подключений, достигнув 219 миллионов к 2025 году. Кроме того, мобильные технологии и услуги также внесут значительную сумму в 4,4 триллиона долларов США в мировой ВВП в 2020 году (по сравнению с 4,1 триллиона долларов США в 2019 году), и ожидается, что к концу 2025 года он достигнет 5 триллионов долларов США.

Источник — Astera.