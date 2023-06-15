Когда следует покупать и продавать акции?

Разумеется, для частных инвесторов сегодня покупка акций доступна только через брокера, а потому для заработка на акциях первоначально потребуется открыть брокерский счет. Однако, в остальном у большинства даже не возникает вопроса: как купить акции? Дело в том, что данный процесс кажется очень простым. Что же может быть проще? Купил, подождал возрастания цены и продал. Но как же понять, когда нужно это делать?

Когда надо покупать, а когда продавать?

На самом деле никакого определенного алгоритма и универсальных советов по данному вопросу на сегодняшний день не существует, поскольку никто не сможет точно предсказать наиболее удачный момент для покупки или продажи ценных бумаг. Поэтому каждый инвестор принимает решение самостоятельно.

Лучше всего продумать свою стратегию работы в данной сфере и не отходить от нее. Эмоциональные и спонтанные решения здесь губительны. Главное, чтобы эта стратегия работала.

При разработке своей стратегии важно учитывать некоторые факторы. В первую очередь это срок вложения, сумму, готовность к вероятным рискам. Также необходимы знания в той области, в которую планируется вложиться. Кроме всего прочего, существует несколько способов, которые помогают попрощаться с выжиданием подходящего времени для действий:

Приобретение диверсифицированного портфеля. В данном случае имеется в виду, что вклад делается не в одну только компанию, а сразу в несколько, причем идеально, чтобы компании работали вообще в разных экономических сферах. Таким образом, становится возможным значительно снизить вероятность рисков, ведь даже если определенные активы в портфеле потеряют свою стоимость, ее можно будет компенсировать за счет подорожания других;

Изучение аналитики. Аналитические компании достаточно часто выкладывают свои материалы в открытый доступ. То есть это прогнозы профессионалов относительно изменения ситуации на бирже. Однако, следует понимать, что данная информация носит рекомендательный характер, а потому совершать сделку, опираясь исключительно на аналитику определенно не стоит;

Приобрести уже готовый портфель. На сегодняшний день подобную услугу предлагает практически каждый брокер. То есть портфель собирается профессионалами, что значительно снижает риски и очень удобно для новичков в данной сфере. И надо сказать, что такая услуга наиболее надежна сегодня.

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