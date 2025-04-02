Когда счет времени идет на часы: врач рассказал об эффективных противовирусных препаратах

Если не допускать простых ошибок при профилактике и лечении вирусных заболеваний

К сожалению, многие люди крайне легкомысленно относятся к заболеваниям с простудными симптомами. Кто-то даже не задумывается о профилактике, кто-то, уже заболев, не занимается лечением, полагая, что болезнь пройдёт сама, кто-то выбирает лекарства, которые неспособны победить болезнь.

Одна из самых распространённых ошибок – неограниченное доверие к жаропонижающим, болеутоляющим и другим симптоматическим средствам. Высокая температура, боль, кашель, ломка – не самые приятные симптомы, но их устранение не решает главной задачи – устранения причины болезни. Сколько не сбивай температуру — вирусная активность в организме никуда не денется. Поэтому врачи настоятельно рекомендует применять комплексное лечение, в основе которого специальные противовирусные средства, а симптоматическая терапия имеет только вспомогательное значение.

Как работают противовирусные препараты

Существуют две основные категории противовирусных средств – прямого и косвенного действия. Препараты прямого действия воздействуют на вирус напрямую, препятствуя его проникновению в клетку и размножению. Эти средства быстро включаются в работу – уже через 1,5-2 часа после приёма. Косвенные средства работают опосредованно, стимулируя иммунную систему. Такой подход требует большего времени – противостояние инфекции начинается примерно через сутки после приёма. А вирусы реплицируют очень быстро, заражая все новые клетки.

Препараты прямого действия с широким спектром активности – безопасно и эффективно

Профессор, д.м.н., главный детский аллерголог-иммунолог Подмосковья Андрей Продеус при профилактике и лечении вирусных заболеваний советует обратить внимание на противовирусные препараты прямого действия с широким спектром активности.

Такие препараты обладают целым рядом преимуществ: они действуют быстро, эффективны против самых разных ОРВИ, а не только гриппа. Надо отметить, что единственным безрецептурным препаратом в этой категории является хорошо известный Арбидол. За последние 5-10 лет в зарубежных странах, включая США и Китай, были проведены многочисленные исследования, в которых отечественный препарат показал отличные результаты. Так, например, умифеновир (действующее вещество Арбидола) стал лидером по уровню безопасности и средним срокам сокращения длительности заболевания гриппом по результатам метаанализа 73 клинических исследований, проведённых канадскими и китайскими экспертами.

Как сообщает 360tv.ru, в 2024 году умифеновир был включён в рекомендации ВОЗ по лечению гриппа, став первым российским препаратом, попавшим в рекомендательный список.

Что следует знать при использовании противовирусных препаратов: