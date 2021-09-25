Код macOS Monterey раскрывает потенциальные разрешения экрана для новых моделей MacBook Pro

Apple на этой неделе выпустила седьмую бета-версию macOS Monterey, о которой было объявлено на WWDC 2021 и, как ожидается, она станет доступной позже в этом году вместе с известными по слухам компьютерами Mac M1X. Интересно, что внутренний системный код показал поддержку двух новых разрешений дисплея Retina, которые потенциально могут быть у новых 14-дюймовых и 16-дюймовых MacBook Pro.

Последняя бета-версия macOS Monterey добавляет в свои внутренние файлы упоминания о двух новых разрешениях экрана. В частности, эти файлы содержат список поддерживаемых разрешений, которые отображаются в меню «Графика / Дисплеи» в приложении «Информация о системе».

Два новых разрешения — 3024 x 1964 пикселя и 3456 x 2234 пикселя . На данный момент нет Mac со встроенным дисплеем Retina на основе этих разрешений.

Для сравнения: 13-дюймовый MacBook Pro имеет дисплей с разрешением 2560 x 1600, тогда как текущая 16-дюймовая модель имеет дисплей 3072 x 1920, что позволяет нам предположить, что новые разрешения могут быть предназначены для новых моделей MacBook в том виде, в каком они есть. немного выше, чем у их предшественников, но недостаточно близко к 4K, чтобы его можно было использовать на iMac или внешнем мониторе.

В то время как более высокое разрешение в новом 14-дюймовом MacBook Pro было бы ожидаемым обновлением из-за большего экрана, 16-дюймовая модель также должна получить лучший дисплей в своей новой версии. Новое разрешение должно позволить дисплею работать с его родным разрешением Retina 2x, тогда как текущие дисплеи MacBook основаны на масштабированном разрешении, чтобы немного уменьшить размер элементов интерфейса.

Исходя из этих цифр, плотность пикселей на дюйм увеличится с 227 до 257 пикселей на дюйм. Вы можете проверить сравнение ниже, используя для справки 13-дюймовый и 14-дюймовый MacBook Pro:

Следует иметь в виду, что тот же файл, в котором были обнаружены эти разрешения, также включает другие разрешения, поддерживаемые операционной системой, а не только разрешения для дисплеев Apple. Однако только те, которые официально используются Apple, помечены как «Retina», что относится к двум новым разрешениям, найденным в последней бета-версии macOS Monterey.

Это могло быть либо ошибкой, либо Apple определенно дала нам «официальный» намек на новые модели MacBook Pro.

По слухам, ожидается , что новые 14-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro будут представлены в конце этого года с новым дизайном, чипом M1X с более быстрой графикой и добавлением большего количества портов.