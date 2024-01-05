КНР впервые провела летное испытание электросамолета собственного производства

Китай впервые испытал свой электросамолет. Разработка электрических самолетов долгое время казалась невозможной, но теперь Китай присоединился к США и другим странам, которые работают в этой области.

Испытательный полет электрического самолета AG60E был проведен в городе Ханчжоу на аэропорту Цяньдаоху. Самолет имеет длину 6,9 метра, размах крыльев 8,6 метра и может развивать максимальную скорость 185 километров в час.

Электрические самолеты раньше считались только фантазией, но благодаря инновациям в области аккумуляторов и других компонентов, а также большим инвестициям, электрическая авиация стала реальностью.

Электрические самолеты не выбрасывают вредные вещества во время полета и проще в обслуживании по сравнению с обычными самолетами. Однако в настоящее время они могут выполнять только короткие полеты.

Проблемы, с которыми сталкивается электрическая авиация, сравнимы с вызовами, которые стояли перед автомобильной индустрией в начале XX века. Тогда было много производителей, но не было дорог, светофоров и страховок. Однако со временем ситуация изменилась, и автомобили стали нормой в жизни людей.