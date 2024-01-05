Главная » Новости

КНР впервые провела летное испытание электросамолета собственного производства

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Китай впервые испытал свой электросамолет. Разработка электрических самолетов долгое время казалась невозможной, но теперь Китай присоединился к США и другим странам, которые работают в этой области.

КНР впервые провела летное испытание электросамолета собственного производства

Испытательный полет электрического самолета AG60E был проведен в городе Ханчжоу на аэропорту Цяньдаоху. Самолет имеет длину 6,9 метра, размах крыльев 8,6 метра и может развивать максимальную скорость 185 километров в час.

Электрические самолеты раньше считались только фантазией, но благодаря инновациям в области аккумуляторов и других компонентов, а также большим инвестициям, электрическая авиация стала реальностью.

Электрические самолеты не выбрасывают вредные вещества во время полета и проще в обслуживании по сравнению с обычными самолетами. Однако в настоящее время они могут выполнять только короткие полеты.

Проблемы, с которыми сталкивается электрическая авиация, сравнимы с вызовами, которые стояли перед автомобильной индустрией в начале XX века. Тогда было много производителей, но не было дорог, светофоров и страховок. Однако со временем ситуация изменилась, и автомобили стали нормой в жизни людей.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.