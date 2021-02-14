Кнопочный телефон Nokia 6300 4G с YouTube и WhatsApp выходит на рынок США

HMD Global запускает продажи Nokia 6300 4G на территории США, где кнопочные телефоны будут предлагаться по цене 70 долларов.

Заместитель генерального директора HMD Global Юхо Сарвикас в Twitter написал, что компания начинает продажи своего телефона в США.

Напомним, в Nokia 6300 4G установлена операционная система KaiOS, для которой разработаны приложения YouTube, WhatsApp и Google Assistant.

В телефоне установлен процессор Snapdragon 210, 512 МБ оперативной памяти и 4 ГБ постоянной памяти. Также в телефоне есть Wi-Fi и GPS.

Диагональ экрана в Nokia 6300 4G 2,4-дюйма, а на тыльной стороне размещена VGA-камера со светодиодной вспышкой.

По заявлению производителя, встроенного аккумулятора на 1500 мАч хватит до 27 суток в режиме ожидания.