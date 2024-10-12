Кнопка Camera Control на iPhone 16 оказалась очень хрупкой

Пользователь Reddit под ником @EarnSomeRespect рассказал, что кнопка Camera Control на его iPhone 16 сломалась после падения устройства на бок. Кнопка покрыта сапфировым стеклом, защищающим от царапин, но оно не выдерживает ударов.

Интересно, что iPhone 16 был в оригинальном прозрачном чехле MagSafe, который должен защищать, но удар пришелся именно на кнопку. Многие сторонние чехлы имеют большие отверстия, что увеличивает риск повреждения.

Даже оригинальные чехлы с накладкой для касаний не гарантируют защиту стекла. Вероятно, Apple не примет такие повреждения по гарантии, и стоимость ремонта неизвестна, так как запчастей для замены пока нет.

Некоторые пользователи считают, что Apple не учла такие ситуации и может заменить весь iPhone в подобных случаях. Владельцам iPhone 16 советуют быть осторожными и избегать падений.

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