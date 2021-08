В июле Infinix анонсировала свой Infinix Concept Phone 2021 с поддержкой быстрой зарядки 160 Вт. Слухи, которые ходили до его объявления, утверждали, что он будет запущен как серия смартфонов Zero. Хотя концептуальный телефон может никогда не выйти на рынок, у компании, похоже, есть планы по выпуску новых смартфонов под брендом Zero, поскольку новый телефон под названием Zero X Neo появился в консоли Google Play.

Infinix Zero X Neo был замечен в офисе Bluetooth SIG в июне. Теперь он был замечен в Play Console по номеру модели X6810. В листинге указано, что устройство будет оснащено чипсетом MediaTek Helio G90 и 8 ГБ оперативной памяти.

В листинге также говорится, что Zero M оснащен дисплеем Full HD + с плотностью пикселей 480 пикселей на дюйм. Он будет поставляться с предустановленной ОС Android 11.

Телефон X6810 Infinix также был замечен в июне на малазийском сайте сертификации SIRIM. Интересно, что листинг показал, что он может дебютировать в Малайзии под названием Infinix Zero M. Более того, его внешний вид в Geekbench показал, что он оснащен такими характеристиками, как чипсет Helio G95, 8 ГБ оперативной памяти и ОС Android 11.

Источник — Astera.