Ключевые характеристики и цена Xiaomi 15 Ultra уже раскрыты

Xiaomi анонсировала глобальный запуск своего нового флагмана, модели 15 Ultra, который состоится 2 марта. Ожидается, что китайская и глобальная версии телефона будут несколько различаться по характеристикам.

Инсайдеры раскрыли ряд особенностей глобального варианта. По предварительным данным, Xiaomi 15 Ultra будет оснащён 6,73-дюймовым LTPO AMOLED дисплеем с разрешением 3200 x 1440, частотой обновления от 1 до 120 Гц и защитным стеклом Xiaomi Shield Glass 2.0. Смартфон будет работать на чипе Snapdragon 8 Elite с оперативной памятью LPDDR5x и встроенным накопителем UFS 4.0.

Устройство получит аккумулятор ёмкостью 5410 мАч с поддержкой проводной зарядки на 90 Вт, а также беспроводной зарядки на 80 Вт и обратной беспроводной зарядки на 10 Вт. Xiaomi 15 Ultra будет работать под управлением Android 15 на базе HyperOS 2.0.

Камера смартфона будет включать 32-мегапиксельный фронтальный датчик и систему из четырёх задних камер. Основная камера будет 50-мегапиксельной с оптической стабилизацией, дополненной 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой, 50-мегапиксельным телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом и 200-мегапиксельным перископическим телеобъективом с 4,3-кратным зумом.

Среди других особенностей — ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под дисплеем, стереодинамики, ИК-порт, два слота для SIM-карт и порт USB 3.2 Gen 2 Type-C. Корпус устройства будет защищён по стандарту IP68. Размеры смартфона составят 161,3 x 75,3 x 9,48 мм, а вес — 229 граммов.

На международном рынке ожидается, что Xiaomi 15 Ultra будет доступен в двух вариантах памяти: 16 ГБ + 512 ГБ и 16 ГБ + 1 ТБ. Согласно слухам, стартовая цена составит 1499 евро (142 200 руб.).