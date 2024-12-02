Клименко заявил, что роль Роскомнадзора в сбоях сервисов в Рунете сильно преувеличили

Роскомнадзор всё чаще упоминается россиянами как источник проблем в работе Рунета, особенно после новостей о возможном замедлении YouTube и блокировке Discord. Пользователи связывают сбои в работе мессенджеров и сервисов доставки с деятельностью ведомства.

В ноябре в интернете появились слухи о планируемых учениях РКН, на которых будет отрабатываться отключение доступа к зарубежному сегменту Интернета.

Ведомство уточнило, что цель учений — подтвердить готовность инфраструктуры к внешним воздействиям, и это не отразится на доступе пользователей. Тем не менее некоторые продолжили связывать сбои с действиями РКН, пишет ОСН.

Герман Клименко, председатель совета Фонда развития цифровой экономики, считает, что роль Роскомнадзора в сбоях преувеличена. Он отметил, что установить точную причину неполадок практически невозможно, и попытки обвинить РКН напоминают конспирологию. Клименко привёл пример сбоя в сервисе Yandex Cloud, который повлиял на работу ряда приложений, но пользователи сразу начали подозревать РКН.

По его словам, Роскомнадзор имеет репутацию пресекателя, но называть его главной проблемой интернета было бы неправильно. В России есть множество других факторов, влияющих на стабильность сети, включая внутренние конфликты между участниками рынка.

Эксперт добавил, что в настоящее время сложно определить причины сбоя, так как они могут быть вызваны различными факторами, включая физические обрывы кабелей или проблемы с серверами.

Клименко подчеркнул, что хотя РКН может иногда влиять на работу сервисов, чаще причиной являются технические проблемы, а не политические причины.