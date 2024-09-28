Клиенты Сбера теперь могут расплачиваться «улыбкой» с карты любого банка

Клиенты Сбера теперь могут оплачивать покупки с помощью биометрии не только с карт Сбера, но и с карт любого банка. Для этого нужно привязать свою карту в приложении СберБанк Онлайн к сервису «Оплата улыбкой».

Теперь не нужно носить с собой карты других банков — достаточно просто посмотреть в камеру терминала Сбербанка. При этом пользователи все равно будут получать кешбэк и другие привилегии от своего банка.

В декабре Сбер планирует запустить межбанковский биоэквайринг, что позволит клиентам любых банков использовать «Оплату улыбкой» в магазинах и ресторанах. Этот способ оплаты надежен и быстро идентифицирует клиента. Сбер рекомендует устанавливать код безопасности для покупок свыше определённой суммы.

Сервис был запущен летом 2023 года и становится всё более популярным. Банк уже установил более 750 тысяч биотерминалов, а к концу года их количество вырастет до 1 миллиона. Сбер также планирует сделать «Оплату улыбкой» доступной для всех взрослых граждан России.