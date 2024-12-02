Клиентам Сбера стала доступна оплата покупок в SberPay NFC со счетов других банков

Теперь пользователи Android-смартфонов могут оплачивать покупки в одно касание через SberPay NFC, используя счёт любого российского банка. Для этого необходимо, чтобы счёт был привязан к дебетовой карте «Мир» и на устройстве была активирована функция NFC.

При оплате сумма покупки автоматически переводится со счёта стороннего банка на счёт в Сбер через Систему быстрых платежей.

Чтобы подключить счёт другого банка, нужно зайти в СберБанк Онлайн, выбрать раздел «SberPay — оплата телефоном», указать банк и согласиться на переводы без подтверждения.

Пользователи iPhone могут воспользоваться функцией «Оплата с нескольких счётов», подключив запасной счёт в другом банке. За каждую покупку начисляются бонусы Спасибо.

Кирилл Царёв, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка, отметил, что с момента перезапуска SberPay NFC в ноябре 2022 года сервисом уже пользуются 12 миллионов человек. Новая функция оплаты со счётов других банков существенно упрощает процесс покупок для клиентов.