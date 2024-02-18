Классификацию штормов хотят пересмотреть из-за рекордных ураганов

Американские ученые обнаружили, что существующие системы классификации ураганов не учитывают самые сильные штормы, которые образуются в результате изменения климата.

Стандартная шкала классификации ураганных ветров Саффира-Симпсона (SSHWS) оценивает ураганы по пяти категориям от 1 до 5, но ученые предлагают внести изменения и добавить новую, шестую категорию.

Исследователи отмечают, что скорость ураганов увеличивается из-за глобального потепления, и уже в течение последних 10 лет можно было наблюдать несколько штормов, которые могли бы быть отнесены к шестой категории. Для этого урагану необходимо иметь устойчивую скорость ветра 308 км/ч и выше.

Изменение климата оказывает негативное влияние на интенсивность ураганов. Нагретая поверхность океана и более теплая атмосфера предоставляют дополнительную энергию для быстрого усиления штормов. В результате, ураганы пятой категории уже способны нанести огромный ущерб.

Предложение ученых о внесении новой категории в систему классификации ураганов направлено на подчеркивание опасности глобального потепления и его последствий.

Подобные корректировки уже проводились в метеорологических системах, чтобы отразить изменения в мире. Например, австралийское Бюро метеорологии добавило новый, фиолетовый, цвет к погодным картам, чтобы отметить сильную жару.

Создание шестой категории ураганов будет еще одним шагом в признании серьезности глобального потепления и его воздействия на погоду и климат. Оно также поможет более точно оценивать и предупреждать о наступлении сильных ураганов, способных причинить значительный ущерб людям и имуществу.