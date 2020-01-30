Китайцы продемонстрировали процессоры на замену решений от Intel и AMD

Китайцы продемонстрировали процессоры на замену решений от Intel и AMD30.01.2020 18:43
Большинство пользователей знают процессоры только от Intel и AMD, но в Китае тоже есть крупный производитель чипов для компьютеров.
Китайская Zhaoxin уже несколько лет предлагает свои решения для настольных систем, а теперь модельный ряд CPU компании расширен восьмиядерными чипами KaiXian KX-6780A и KX-U6880A.
Новые однокристальные процессоры рассчитаны на энтузиастов. В основе новинок лежат ядра LuJiaZui, разработанные самой Zhaoxin.
В KaiXian KX-6780A есть поддержка инструкции SSE 4.2 и AVX и технология шифрования. В процессоре кеш второго уровня 8 Мбайт и поддерживается два канала памяти DDR4-3200.
Помимо этого, есть встроенная графическая система с DirectX 11. Производиться процессор будет по 16-нм технологии на заводе TSMC
KaiXian KX-6780A будет продаваться с материнской платой, так как он распаян на ней. К плате пользователь сможет подключить два модуля памяти DDR4 и два накопителя M.2.
О ценах на новые процессоры пока ничего не сообщается.
Стартовало производство китайского процессора Zhaoxin KX-6000
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