Китайцы начали массово скупать ноутбуки с видеокартами RTX 3070 для добычи криптовалюты

Китайцы начали массово скупать ноутбуки с видеокартами RTX 3070 для добычи криптовалюты06.02.2021 19:01
Высокий интерес к криптовалюте привел к дефициту не только видеокарт, но также и ноутбуков с GeForce RTX 3070.
В Сети опубликовали фото фермы, состоящей из дорогих ноутбуков с мощными видеокартами GeForce RTX 3070. Известно, что на таких устройствах добывают Etherium.
Ферма создана в Китае, и там же были куплены ноутбуки, причем сообщается, что это не единственная подобная ферма, и в стране уже наблюдается дефицит ноутбуков с видеокартами Nvidia серии Ampere.
Стоит отметить, что пока курс криптовалют будет оставаться высоким на рынке, будет наблюдаться высокий спрос на видеокарты и они соответственно будут расти в цене.
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