Китайцы начали массово скупать ноутбуки с видеокартами RTX 3070 для добычи криптовалюты

Высокий интерес к криптовалюте привел к дефициту не только видеокарт, но также и ноутбуков с GeForce RTX 3070.

В Сети опубликовали фото фермы, состоящей из дорогих ноутбуков с мощными видеокартами GeForce RTX 3070. Известно, что на таких устройствах добывают Etherium.

Ферма создана в Китае, и там же были куплены ноутбуки, причем сообщается, что это не единственная подобная ферма, и в стране уже наблюдается дефицит ноутбуков с видеокартами Nvidia серии Ampere.

Стоит отметить, что пока курс криптовалют будет оставаться высоким на рынке, будет наблюдаться высокий спрос на видеокарты и они соответственно будут расти в цене.