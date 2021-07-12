Samsung Galaxy Z Fold3 только что был сертифицирован в Китае. Устройство было замечено на официальных правительственных сайтах, таких как TENNA и MIIT, которые, по-видимому, раскрыли определенную ключевую информацию о грядущем складном смартфоне.

Согласно официальным спискам, новый складной телефон южнокорейского технологического гиганта будет питаться от большой аккумуляторной батареи емкостью 4500 мАч и будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 888 SoC под капотом. Он также будет иметь два дисплея, в том числе большой основной экран и внешний дисплей на внешней стороне. Экран большего размера составляет 7,5 дюйма, а внешняя панель — 6,2 дюйма. Хотя более подробные сведения об устройстве до сих пор неизвестны, блоггер Weibo, китайский веб-сайт микроблогов, также раскрыл некоторые дополнительные подробности.

По словамисточника, Galaxy Z Fold3 будет поддерживать быструю зарядку мощностью 25 Вт и работать под управлением Android 11 из коробки. Кроме того, блоггер ожидает, что устройство будет стоить около 15 000 юаней (примерно 2 317 долларов США). Хотя фактическая дата выпуска складного телефона на данный момент все еще неизвестна, ожидается, что производитель смартфонов объявит об устройстве 11 августа 2021 года во время мероприятия Galaxy UNPACKED, которое также будет включать в себя запуск Galaxy Z Flip3, Galaxy Buds 2, а также Galaxy Watch 4.

Источник — Astera.