Главная » Новости

Китайский стартап в следующем году испытает сверхбыстрый БПЛА

Автор На чтение 1 мин Просмотров 14 Опубликовано

В 2026 году состоится тестирование беспилотного летательного аппарата, который отличается тем, что способе развивать скорость в несколько раз выше, чем скорость звука.

Разработкой такого БПЛА занималась команда из Китая. Созданный в стране стартап с названием Sichuan Lingkong Tianxing Technology заявил, что на следующий год запланировано испытание сверхбыстрого БПЛА.

Дрон под названием Cuantianhou весит 1,5 тонны и имеет длину семь метров. Он может достигать крейсерской скорости 4,2 Маха на высоте 20 км. Разработка аппарата ведется в рамках программы создания сверхзвукового пассажирского самолета, пишет ТАСС.

Прототип сверхзвукового пассажирского самолета Da Sheng планируется поднять в небо к 2030 году. Сверхзвуковые технологии, которые ранее использовались в военной технике, теперь начинают внедряться и в коммерческом секторе.

Первоначально первый полет БПЛА был запланирован на 2027 год, но после усовершенствований его перенесли на 2026 год. Новый аппарат напоминает американский самолет-разведчик SR-71 Blackbird, но его двигатели, высота полета и скорость значительно отличаются.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.