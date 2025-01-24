Китайский стартап в следующем году испытает сверхбыстрый БПЛА

В 2026 году состоится тестирование беспилотного летательного аппарата, который отличается тем, что способе развивать скорость в несколько раз выше, чем скорость звука.

Разработкой такого БПЛА занималась команда из Китая. Созданный в стране стартап с названием Sichuan Lingkong Tianxing Technology заявил, что на следующий год запланировано испытание сверхбыстрого БПЛА.

Дрон под названием Cuantianhou весит 1,5 тонны и имеет длину семь метров. Он может достигать крейсерской скорости 4,2 Маха на высоте 20 км. Разработка аппарата ведется в рамках программы создания сверхзвукового пассажирского самолета, пишет ТАСС.

Прототип сверхзвукового пассажирского самолета Da Sheng планируется поднять в небо к 2030 году. Сверхзвуковые технологии, которые ранее использовались в военной технике, теперь начинают внедряться и в коммерческом секторе.

Первоначально первый полет БПЛА был запланирован на 2027 год, но после усовершенствований его перенесли на 2026 год. Новый аппарат напоминает американский самолет-разведчик SR-71 Blackbird, но его двигатели, высота полета и скорость значительно отличаются.