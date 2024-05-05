Китайский стартап SpacemiT сделал ноутбук на RISC-V-процессоре за 300 долларов

Китайский стартап SpacemiT представил новый доступный по цене ноутбук MuseBook, который работает на RISC-V процессоре.

Этот ноутбук был специально разработан для нужд разработчиков и предлагает функциональность, ориентированную на инженеров и энтузиастов DIY. Внешне MuseBook напоминает Apple MacBook и оснащен 14,1-дюймовым экраном с разрешением Full HD.

Ноутбук имеет клавиатуру, похожую на обычную ПК-клавиатуру, но с кнопкой RISC-V вместо кнопки Windows, хотя ее функция пока неизвестна.

Вес ноутбука составляет 1,3 кг, а толщина корпуса около 18 мм. Он оснащен различными портами и разъемами, включая слот для карт MicroSD, USB-C, USB 3.0, аудиоразъем и разъем питания.

Встроенная флеш-память eMMC может быть до 128 Гбайт, а также есть возможность установки твердотельного накопителя M.2 NVMe емкостью до 1 Тбайт и поддержка карт памяти MicroSD. RISC-V процессор K1 имеет 8 ядер, оперативная память LPDDR4X до 16 Гбайт и модуль Wi-Fi 6 для беспроводной связи.

Ноутбук работает на операционной системе Bianbu OS, которая является дистрибутивом Linux, оптимизированным для процессора K1. В состав операционной системы входят популярные приложения, такие как LibreOffice и Chromium, а также библиотеки, полезные для разработчиков.

Однако пакеты ПО для RISC-V пока не так широко распространены, что может ограничить некоторые специализированные возможности.

Ноутбук MuseBook может заинтересовать разработчиков и энтузиастов благодаря своей поддержке открытой экосистемы RISC-V. Официальная дата начала продаж пока неизвестна, но ожидается, что он будет доступен по цене около 300 долларов.