Китайский регулятор раскрыл характеристики и дизайн грядущего Redmi Note 13R Pro

На сайте китайской государственной телекоммуникационной компании China Telecom появилась информация о новой модели смартфона Xiaomi — Redmi Note 13R Pro. Были опубликованы изображения и характеристики этой новинки.

Redmi Note 13R Pro будет доступен в трех расцветках — светло-золотистой, черной и синей. Смартфон будет обладать 6,67-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, двойной основной камерой (108 и 2 Мп), аккумулятором ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 33 Вт, 12 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Операционная система будет Android 13 с фирменной оболочкой MIUI 14. Размеры смартфона составят 161,1 x 74,95 x 7,73 мм, а его вес будет 174 грамма.

Однако, стоит отметить, что эта информация пока не подтверждена официально, и все детали о новом смартфоне Xiaomi Redmi Note 13R Pro могут быть изменены до его официального анонса.