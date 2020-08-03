Китайский разработчик Xiao-i подал иск к Apple на $1,4 млрд

Компанию Apple обвиняют в нарушении патентов и требуют от нее $1,43 млрд и прекращение выпуска и продажи продукции, которая нарушает патенты.

Иск подала китайская Shanghai Zhizhen Intelligent Network Technology, которая еще известна как Xiao-i.

Эта компания занимается разработкой технологий, связанных с искусственным интеллектом.

По данным Xiao-i, американский производитель нарушает ее патент, связанный с распознаванием голоса.

Заявку на свою технологию она подала в 2005 году, а в 2009 году был оформлен патент.

Что касается самого нарушения, то Apple использует технологии Xiao-i в голосовом помощнике Siri.

Если иск будет удовлетворен, то Apple не только придется заплатить компенсацию, но и прекратить продажи своих устройств на территории КНР.

Xiao-i на самом деле судится с Apple уже с 2012 года, но пока китайская компания не смогла ограничить продажи «яблочной» продукции.