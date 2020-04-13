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Китайский процессор KaiXian сравнили с чипами от Intel и AMD

13.04.2020 12:07

Процессор Zhaoxin KaiXian KX-U6780A создан на 86-й архитектуре, а это восьмиядерный чип, работающий на частоте 2,7 ГГц.
Издание Tom’s Hardware протестировало китайский процессор в разных бенчмарках и сравнила его с другими чипами от мировых компаний Intel и AMD.

Новый китайский чип, который недавно поступил в продажу, является восьмиядерным с восемью потоками.

У него 8 МБ кэш-памяти и поддержка DDR4-2666 до 64 ГБ. Графическое ядро процессора ZX-C960 с поддержкой DX11.

Тесты чипа показали, что KaiXian KX-U6780A в производительности уступает не только серии Intel i3 седьмого поколения, но даже непроизводительным Pentium и Athlon.

В игровом режиме чип из КНР показал худшие результаты.

KaiXian KX-U6780A сейчас предлагается на Taobao. Его можно купит распаянным на материнской плате, и за эту связку разработчики просят 620 долларов, что в пересчете составляет около 46 тыс. рублей.

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