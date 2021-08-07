Mony — китайский производитель оригинального оборудования с растущим присутствием как в Гонконге, так и в континентальном Китае. Бренд выпустил Mony Mint, довольно маленький и легкий смартфон, который позиционируется как самый маленький в мире смартфон с поддержкой 4G. Устройство оснащено 3-дюймовым сенсорным дисплеем, который немного меньше 3,3-дюймового Palm Phone, который также поддерживает соединение LTE.

Элегантный дизайн Mony Mint размером с пинту придает эстетичный вид. Минималистичный дизайн также отражается в количестве доступных портов и боковых кнопок. У него есть только кнопки регулировки громкости и питания в дополнение к порту USB-C.

Портативный смартфон имеет 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить до 164 ГБ с помощью слота для SD-карты. Это также смартфон с двумя SIM-картами, с уже предустановленными отличными приложениями.

Mony Mint будет работать на Android 9 и может стать важным спутником в путешествиях, поскольку он совместим с основными беспроводными сетями по всему миру. Кроме того, беспроводные вызовы можно использовать в ситуациях, когда невозможно совершать сетевые вызовы. Поддержка двух SIM-карт также полезна при транспортировке, поскольку дополнительный слот для SIM-карты дает возможность получить больше от устройства. Наконец, под капотом находится аккумулятор емкостью 1250 мАч, который обеспечивает до 72 часов (3 дней) работы при полной зарядке.

Mony Mint доступен по цене 150 долларов, но на Indiegogo есть предложение Super Early Bird, которое снижает цену до 100 долларов. Остальные слоты по цене 115 и 130 долларов называются Early Bird и Indiegogo Special соответственно. Старт продаж смартфона запланирован на ноябрь 2021 года.

Источник — Astera.